看來籃網新總教練納許是打算讓杜蘭特從1號打到5號位置了！籃網明星前鋒杜蘭特10日接受媒體視訊訪問，除了強調當前他從未考慮過哈登是否加盟，更打算在新球季幫忙打大前鋒或中鋒位置，「我會準備好應付場上的任何情況。」

針對最近哈登考慮從火箭跳槽籃網謠言，杜蘭特率先出面澄清，「我根本不去考慮哈登的事情，我的意思是，他並沒有在我們陣容之中，我對籃網當前陣容非常滿意，也很激動可跟他們並肩作戰。」杜蘭特從去年總冠軍賽到現在都在養傷。

對於自己在新球季賦予的任務，杜蘭特說：「我會在某些時候打4號或5號位置，也可能去控球組織，我會準備好應對任何情況。更重要的是，每個人都可利用自己優勢，都可以控球與組織，也在防守端自由切換，我們就是做好一切準備。」

「我們現在還處季前訓練營階段，球員正在彼此了解與熟悉當中，但對這支球隊的未來，我非常興奮，」杜蘭特說，「我從不預測任何事情，但我們有機會打出高質量比賽，我們擁有冠軍成員，幾乎都打過季後賽，接著就看我們能走多遠！」

(中時 )