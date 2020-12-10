高雄市社會局為避免躲藏高雄12年的母女受干擾，9日晚間已協助她們搬離租屋處。（林雅惠攝）

彰化離婚女帶女兒躲藏高雄12年被尋獲，引發外界關切，高雄市社會局為避免母女受到干擾，9日晚間已協助母女搬離租處，同時協助申請健保及連結教育局提供女兒補助教學，讓母女生活返回正軌。

高雄市社會局副局長葉玉如表示，社會局派社工訪談，關心母女生活狀況，林婦對於未讓女兒讀書相當愧疚，希望能補救，社工後續將協助申請健保卡安排女兒進行身心健康檢查、連結教育局提供補救教學，提供物資穩定生活等服務。

社會局表示，林婦設籍台中、女兒設籍彰化，母女都無社會福利等身分，12年來林婦靠打零工或擺攤做小生意維持生活，現從事網拍工作，未來將徵詢林婦意願，依其興趣或專長輔導就業，讓母女生活安定下來。

至於23歲女兒，社會局將與教育局討論對她的補救教學方式，協助她取得國中等學力證明，以利將來謀職之路。

為避免母女生活受干擾，社會局9日晚間已派人協助母女搬到新住所；葉玉如表示，夫妻之間有衝突或觀念不一致而無法維持婚姻關係，也要成為「合作式的父母」，雙方應理智面對處理未來，不讓孩子權益受到影響。

由於23歲女兒與離別12年的父親再重逢，坦言對父親有點陌生，2人為修復親情已互相加Line，林婦也與前夫互留電話，父女倆並約好今年農曆年要在彰化團聚重溫親情。

(中時 )