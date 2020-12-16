在古代的觀念裡，女性的地位都比男性低，甚至被視為男人的附屬品，不少國家甚至是「一夫多妻制」，但隨著時代的改變，開始追求兩性平等。中國在辛亥革命後，受到新文化浪潮席捲，建立起「一夫一妻制」的概念，更下令廢除一夫一妻多妾制，但下令初期，擁有姨太太的丈夫們，該處理他的三妻四妾呢？

綜合陸媒報導，中國古代一夫一妻多妾制最初流行於皇室、諸侯、權貴間，之後再流傳到民間，只要有點財權的男性，為了彰顯自己的身分地位，就會多娶幾房小妾，直至民國時期，納妾文化仍舊盛行，不少軍閥與鄉紳財主，依舊會娶妻納妾來服侍自己，例如中華民國首任大總統袁世凱，就娶了一位妻子和九房姨太太。

而正室妻子與姨太太，地位仍舊不同，所生的子女待遇也有所區別，一般僅有正室的孩子才有資格繼承父親職位或財產，直到1950年4月30日，為了能夠解放女性，因此新中國頒布第一部婚姻法，內容明確規定「廢除包辦強迫、男尊女卑等封建思想的婚姻制度」，並且廢除重婚、納妾及童養媳等，確實實行一夫一妻，並達到男女平等的婚姻制度。

而政策下令後，地位較低的姨太太們該何去何從，有很多被納妾的女性，原本就是出生家境貧困，或是身在青樓而被買回來做妾，假若嚴格實行《婚姻法》中的一夫一妻制，她們根本難以存活，沒有容身之處，因此在政策頒布後初期，政府主要依照妻妾的意願，假若女方未提出離婚要求，婚姻關係可以繼續維持下去，不過男方日後不得再新娶。

到了1952年12月，廣東省婦聯副主席古大存在《宣傳婚姻法的一點意見》中指出，重婚和納妾為歷史遺留問題，在《婚姻法》實施後，是否要離婚應尊重女性的決定，且不可強迫男方離大或離小，而當女方要求離婚時，政府應照顧她的離婚權利並立即批准，假若女方沒有此意願，就可維持原本關係。