香港籍錢姓男子和台灣朋友共3人居家檢疫違規外出，各遭罰10萬元，移送屏東集中檢疫所。3人主張集中檢疫所環境髒亂，聲請釋放返回居家檢疫，遭高雄地方法院裁定駁回。

35歲香港籍錢姓男子和他的25歲胡姓女友、32歲黃姓男友人等3人聲稱，他們當天駕駛自用車輛外出，還未接觸任何人，即因忘了帶手機折返被查獲，首次違反居家檢疫規定就被移送集中檢疫，顯然違反比例原則。

3人抱怨，屏東的集中檢疫所環境惡劣，不但入住時毫無清理，床單也有毛髮，根本形成防疫破口。另外，他們質疑雖違反居家檢疫規定，但依傳染病防治法應僅能處罰鍰，集中檢疫無法源依據，加上他們是在移送到集中檢疫所後才收到處分書，程序違法。

根據判決，高雄地方法院法官認為，防疫機關開出的處分書已載明3人違反傳染病防治法和行政救濟、提審權利等條款，書面記載符合相關法規，處分書也無重大瑕疵。加上集中檢疫過程已踐行正當法律程序，並無違法。據此認為3人要求釋放，續行居家檢疫並無理由，應予駁回。

判決指出，錢男和胡女、黃男11月22日一同前往香港遊玩返台，依規定需在胡女位於高雄前鎮區住處接受14天居家檢疫，3人卻在11月26日晚間7時許違規外出用餐，直到黃男發現沒帶手機折返，當場遭警查獲。

拘捕機關當天除開立高雄市政府違反傳染病防治法案件舉發通知單，也各自開出新台幣10萬元罰鍰，隔天並將3人強制移送到屏東縣集中檢疫處所，發放原處分書。3人不服提審要求釋放並繼續進行居家檢疫。（編輯：陳清芳）1091210

(中央社)