德國總理梅克爾(Merkel)周日宣布，從本周三16日開始，關閉大部分商店，持續到1月10日，並縮短聖誕購物日的時間；以更嚴格的新冠限制措施來遏止傳染病擴散。

梅克爾在與16個地方首長進行會議討論後，對媒體指出，希望全國性的「輕管制」措施可以繼續，但聖誕購物已經讓社交接觸持續上升，急切地需要採取新措施。

加深管制之後，只有必要的商店例如超市、藥房、銀行維持開啟；本周三開始，理髮廳、美容沙龍、紋身店等非必要商店將被要求關閉；而餐廳酒館更不用說，維持封鎖。

學校原則上將關閉。企業雇主被要求關閉營運，或要求員工在家工作。

德國進入全國的「輕封鎖」已經六個星期，先前規定為餐廳酒館關閉，學校維持開放。

巴伐利亞邦首長Soeder表示，輕封鎖已經產生影響，但是仍不夠，情況在失控中。

來自兩個家庭的私人聚會將被允許和限制在5人以下；在聖誕節期間，規則將稍微地放鬆，讓家庭間可聚會拜訪。

梅克爾表示，至於1月10日之後經濟是否將重開啟，現在談這還太早。

德國為歐盟人口數第一大國。德國衛生單位周日新報2萬0200人確診，累計來到132.0萬人，新增321名死亡，累計死亡人數為2.17萬人。

(時報資訊)