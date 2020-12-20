警風十足的環保聖誕樹吸引不少民眾拍照打卡，大讚實在太有創意。（黃婉婷攝）

「派出所變得好活潑！」聖誕佳節將至，中壢警分局轄下的興國派出所大搞創意，將平時執行交通疏導使用的交通錐、封鎖線，堆疊成為近3公尺的造型聖誕樹，一旁的熊玩偶還穿上警察制服、手拿警用盾牌，燈飾更搭配腳踏車動力發電，吸引不少民眾駐足拍照，大讚節慶感十足。

派出所向來給人嚴肅冷漠的刻板印象，民眾僅有洽公時才會驅車前往，不過位於中壢的興國所，近期時常有遊客造訪，原來是門口藏有獨特「巧思」，不僅將交通錐堆疊成聖誕樹基底，周圍則纏繞上封鎖線、金蔥條與玩偶點綴，一旁還有腳踏車與身穿警察制服的熊寶寶，饒富趣味。

特地前來打卡的民眾也騎上腳踏車，腳踩踏板嘗試動力發電。她笑說，頭一次看到警察製作特色聖誕樹，路過時便多看兩眼，相信晚上一定更漂亮；另一位梁姓民眾也說，看到派出所用三角錐做聖誕樹，用封條當彩帶，還拿小熊當聖誕老公公，實在太有創意，非常可愛。

興國所長甘博倫指出，聖誕樹材料選自警用工具，節慶時可增添活潑氣息，平時也能使用在交通疏導上，一舉數得。此外，一旁的動力腳踏車更是吸睛，民眾只要踩動單車踏板，聖誕燈飾就會一閃一閃發亮，環保又減碳，這項概念延伸於興國所獨有的「騎警隊」，平時警方也會騎乘單車執行巡邏勤務，期能貼近民眾需求，解決治安死角。

(中時 )