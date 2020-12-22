基隆市安樂區湖海路往武聖街22日晚上6點多有路面出現坑洞約2米大，民眾路過驚見立即報警，所幸無人傷亡，警方目前到場拉起封鎖線，進行交通管制。

安樂區湖海路上坡處往武聖街巷口有一路面無預警出現坑洞，其位在邊坡旁，市議員張秉鈞表示，坑洞約2米大，底下是排水溝，因天色灰暗，無法判斷深度，為擔心洞口持續擴大，目前由警方在現場放置三角錐，拉起封鎖線，進行交通管制，並架設爆閃燈提醒用路人。

(中時 )