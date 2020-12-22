基隆外木山路面驚見2米大坑洞 警方拉封鎖線管制 19:422020/12/22 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市安樂區湖海路上坡處往武聖街巷口，有一路面無預警出現2米大坑洞，警方封鎖現場。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市安樂區湖海路往武聖街22日晚上6點多有路面出現坑洞約2米大，民眾路過驚見立即報警，所幸無人傷亡，警方目前到場拉起封鎖線，進行交通管制。 安樂區湖海路上坡處往武聖街巷口有一路面無預警出現坑洞，其位在邊坡旁，市議員張秉鈞表示，坑洞約2米大，底下是排水溝，因天色灰暗，無法判斷深度，為擔心洞口持續擴大，目前由警方在現場放置三角錐，拉起封鎖線，進行交通管制，並架設爆閃燈提醒用路人。 發現變種新冠病毒株… 英陷封鎖危機 歐美股驚跌 男遇警心虛丟包內有「手槍和子彈」 一搜身又驚見土製炸彈 (中時 ) #2米 #封鎖線 #坑洞 #驚見 #武聖街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯文哲視導萬大線機廠，2023年電聯車廠內軌道測試 15:492020/12/22 區域情報-台北 埔里投76-1線通車 打造溫泉區 04:102020/12/22 地方新聞 台商RCEP效應下新發展 為Made for China做準備 17:112020/12/22 兩岸 富婆買1.3億別墅5年沒住過 追劇驚喊：「女主角睡我床」 09:242020/12/22 房市新訊 防堵變種病毒 近40國停航英國！台灣飛倫敦航班仍正常 04:102020/12/22 焦點要聞 海岸山脈幸福稻來 鳳林「浪漫193線梯田米」上市 15:422020/12/22 寶島 陽金公路搶修 整點單線雙向通車 04:102020/12/22 地方新聞 1分鐘讀財經》傳產漲價類股新F4就位 大盤年底創高可期 08:152020/12/22 財經 竹縣頭前溪驚現1.3公尺「大尾鱸鰻」 專家研判：可能活了10幾年 14:592020/12/22 生活 客貨運全遭禁 英國慘淪孤島 04:102020/12/22 焦點要聞 拉桿槓遭黑狗暴擊私處 女飼主「親手安撫」網一看揭陰謀 18:142020/12/22 搜奇 社會熱門新聞 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 - 社會 虎科大情侶遭撞飛雙亡 檢警確定：UBA隊長未待轉違規 - 新聞 虎科大情侶沒兩段式左轉雙亡？父心痛捍衛兒：沒違規 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 信義區傳撿屍 男大生夜店狂歡 拖醉妹進草叢狂啪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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