元旦連假即將到來，桃園市政府平鎮警分局配合辦理國道交通疏導、管制專案，公告台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在2021年1月1日0時起至24時止（24小時），實施匝道封閉，呼籲用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，本次元旦連續假期共有3天，平鎮警方為配合交通部高速公路局交通疏導管制措施，將於2020年1月1日0時起至24時止，共24小時封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道。

警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，自大溪往觀音方向的民眾，可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接臺1線（延平路）南下；往大溪方向的民眾請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。

此外，本次元旦連續假期收假前雖不封閉匝道入口，平鎮警方表示，請各駕駛人出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站http：／／www.motc.gov.tw查詢。

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