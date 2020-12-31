國1南下麻豆段貨櫃車翻覆 「橫躺佔3線道」暫時封閉 13:482020/12/31 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下306K、台南麻豆段今（31）日下午1時許發生車禍，一輛貨櫃車在公路上突然翻覆。（圖／翻攝自國道監視器） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下306K、台南麻豆段今（31）日下午1時許發生車禍，一輛貨櫃車在公路上突然翻覆，整輛車橫躺在路中間、擋住車道，目前三線道都已被佔據，警方已經到場處理，台南麻豆至安定段也暫時封閉，警方籲請用路人提早改道。 國道1號南下306K、台南麻豆段今（31）日下午1時許發生車禍，一輛貨櫃車在公路上突然翻覆。（圖／翻攝自國道監視器） 國道1號南下麻豆段連結車翻覆 回堵4公里 區間測速新制 新店環河路帶頭 (中時新聞網) #麻豆 #翻覆 #306 #貨櫃車 #橫躺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元旦連假中市交管看這裡 警籲：勿違規 10:392020/12/30 社會 屏縣旅遊加碼 滾出35億觀光財 04:102020/12/31 地方新聞 大貨車過彎太急1000箱米酒灑滿地 清潔人員直呼：都快醉了 15:152020/12/31 社會 Siri突跳「早點回家」 台北人逛完台中驚見國1屍塊 10:562020/12/31 社會 六甲區元旦廟會祈福遶境 警方加強連假交通疏導 10:092020/12/31 寶島 花蓮公車新闢2路線 南來北往更便利 11:222020/12/30 生活 台北101跨年交通全指南 晚間7時啟動3階段交管 12:222020/12/31 生活 LINE公布2020台灣用戶愛用新功能榜單 聊天室分類奪冠 16:442020/12/31 科技 萊豬元旦進口 中市大安農會提3大保證、7道把關 14:152020/12/31 寶島 整外醫師帥打籃球 軟骨跳破修補讓專業來 18:292020/12/31 寶島 2021元旦連假出遊 國道＆台九線好走時段攻略 11:002020/12/31 生活 社會熱門新聞 霸王寒流發威 彰化縣一天8人「凍抹條」猝死 - 社會 烤肉迎跨年 抬頭驚見一具屍體 新北4高中生嚇壞報警 - 社會 偷腥夫灑4200萬養小三 竟拒付老父喪葬費 網見情婦照昏了 - 社會 全車乘客嚇壞 55歲男居家檢疫落跑 紅斑馬國道急攔客運 - 社會 博士工程師偷吃女同事被甩 拿偷情證據要妻告小三結局驚奇 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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