國道1號南下306K、台南麻豆段今（31）日下午1時許發生車禍，一輛貨櫃車在公路上突然翻覆，整輛車橫躺在路中間、擋住車道，目前三線道都已被佔據，警方已經到場處理，台南麻豆至安定段也暫時封閉，警方籲請用路人提早改道。

國道1號南下306K、台南麻豆段今（31）日下午1時許發生車禍，一輛貨櫃車在公路上突然翻覆。（圖／翻攝自國道監視器）

(中時新聞網)