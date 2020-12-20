蘋果公司（Apple Inc）今天表示，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續蔓延，已暫時關閉加州所有53家門市；另外為因應倫敦的防疫限制措施，也關閉了英國16家門市。
在加州確診病例激增後，蘋果昨天表示，加州部分分店將暫停營業。才剛宣布，蘋果盤後交易股價應聲下跌。蘋果當時宣布關閉的分店至少12家。
蘋果聲明並未提及預計何時重啟門市。
美國染疫總數突破1740萬例，31.4萬人病故，是全球疫情最嚴峻的國家。
而在大西洋彼端的英國，首相強生（Boris Johnson）今天對英格蘭1600多萬人實施等同於封城的防疫舉措，並扭轉耶誕節鬆綁防疫規範的計畫。
強生表示，倫敦和英格蘭東南如今進入全新的第4級封鎖措施，當地民眾除了工作等必要原因，不得離開住家。非民生必要零售業者、室內休閒和娛樂將一律停業。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1091218
(中央社)
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