天后王菲與前夫竇唯育有一女竇靖童，自小到大都受到外界的矚目。近日，曾與竇靖童傳出曖昧的歌手蔡智光PO出兩人親密合影，再度掀起話題。

竇靖童繼承父母的音樂才華，4年前發行專輯《Stone Café》勇闖歌壇，同年為電影《七月與安生》獻唱主題曲入圍金馬最佳原創電影歌曲獎，除了歌唱，竇靖童也跨足戲劇，2019年參演《第十一回》榮獲北京天壇獎最佳女配角獎；不過她的打扮較為中性，曾傳出與周迅、水原希子、周冬雨等人有閨密情，還被拍過私會神秘男，感情生活備受外界關心。

近日，竇靖童與一名男子的合影流出，兩人背對鏡頭，雙雙坐在綠色的毯子上，身穿印有新專輯名稱的白色T恤，互相摟著對方的肩膀、頭靠頭，看起來十分親密；原來這名男子是歌手蔡智光，去年與竇靖童逛街時，就被媒體拍到過，且男方多次曬出兩人的親密合照，無論是擁抱或是貼臉，乍看之下就像熱戀中的情侶，引發外界揣測「竇靖童交男友了？」

根據陸媒報導，蔡智光澄清與竇靖童的關係，他說兩人是事業上的合夥人兼好麻吉，為了求工作便利，他們和其他夥伴合租公寓，因此生活重疊性較大。

蔡智光解釋與竇靖童是工作夥伴關係。（圖／微博）

竇靖童的感情狀態撲朔迷離，屢被湊成女女配，都遭到經紀人駁斥「是假的」，至於本人的看法，她始終沒有多作回應。

(中時新聞網)