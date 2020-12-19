大陸37歲知名女星唐嫣，今年生下女兒後火速回歸並推出古裝大戲《燕雲台》，與佘詩曼、竇驍、經超等人同台飆戲，人氣再度飆升。近日受邀出席時尚精品活動時，以一襲細肩帶小洋裝性感出席，白皙長腿立即成為全場矚目的焦點。

18日在上海舉辦的Valentino時尚走秀紅毯上眾星雲集，不僅請來了舒淇、劉雯、秦嵐等人出席，新戲《燕雲台》剛上檔的唐嫣也前來共襄盛舉。只見她穿著Valentino 2021春夏黑色吊帶連身短裙，搭配厚重的不規則厚瀏海造型，看起來復古又高雅，強光下ㄧ雙纖細又修長的發光美腿直接現形，使現場鎂光燈閃個不停。

唐嫣走紅毯時，經過強光ㄧ打美腿竟發光。（圖／微博@FashionWeek）

唐嫣所御用的攝影師也在網路上公開當天一系列的美照，再度電暈ㄧ票粉絲，紛紛留言大讚「這次的造型好不一樣」、「這雙腿絕了」、「愛了愛了，把糖糖拍得太好看了」成功引發話題。

唐嫣本月6日剛度過37歲生日，她也在微博上曬出自拍照感謝粉絲及大家的祝福，出眾的美貌與時髦的穿搭都像極了少女，吸引超過20萬人轉發並獻上祝福。