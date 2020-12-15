新加坡政府15日（周二）宣布，預計自明年1月中開放最新的旅遊管道，提供給商務、官方公務與高經濟價值的全球旅客入境該國無須接受多日隔離，冀望藉此提振該國旅遊與飯店業績。

星國貿易與產業部發布聲明指出，此計畫擬於明年1月下半啟動，開放最長14天的短期停留，並且將限制人數。

旅客將遵守相關規範，包括嚴格的防疫與檢測程序，同時必須停留機場附近、「泡泡」內的據點。

(工商 )