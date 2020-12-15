新加坡明年1月開放商務「旅行泡泡」 14:002020/12/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡政府15日（周二）宣布，預計自明年1月中開放最新的旅遊管道，提供給商務、官方公務與高經濟價值的全球旅客入境該國無須接受多日隔離，冀望藉此提振該國旅遊與飯店業績。 星國貿易與產業部發布聲明指出，此計畫擬於明年1月下半啟動，開放最長14天的短期停留，並且將限制人數。 旅客將遵守相關規範，包括嚴格的防疫與檢測程序，同時必須停留機場附近、「泡泡」內的據點。 《塑膠股》EVA價強 台聚Q4每股拚賺逾1元 《汽車股》東陽前11月稅前每股賺1.56元 明年陸市向好 (工商 ) #開放 #商務 #該國 #明年 #停留 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 生華科新藥 獲明年ASCO發表 04:102020/12/15 證券．權證 德翔海運 年獲利拚50億新高 04:102020/12/15 財經要聞 資金搶小型股 羅素2千 12月漲贏標指近4倍 04:102020/12/15 全球財經 機捷A5泰山站北側出入口 明年12月完工 13:292020/12/15 生活 基隆捷運 明年Q1送環評 04:102020/12/15 財經要聞 指定檢驗處 恐卡印尼移工18日重開放 04:102020/12/15 生活新聞 元晶拿大單 明年營收俏 04:102020/12/15 證券．權證 《電機股》低軌道衛星及半導體等助攻 公準樂觀看明年 13:242020/12/15 財經 《產業》國際鎳價創逾1年高 不鏽鋼看漲 11:422020/12/15 財經 疫苗月底到貨 李顯龍帶頭施打 04:102020/12/15 國際大事 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 09:052020/12/15 財經 財經熱門新聞 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 貿易抗陸唯一武器不敢用 名嘴：澳洲應接受雙邊是不對稱關係 - 財經 馬雲下一張王牌完了 謝金河驚曝：阿里翅膀被拿掉 - 財經 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 散戶注意！台積電是否被砍單 劉德音回應了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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