蔡英文總統15日上午前往宜蘭出席「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」，她表示，國艦國造政策，從大型軍艦到小型艦艇，每一艘不僅性能優異，能很快建造完成。內部裝備和零組件，國造的比例也日益提升。台灣在未來，也可能成為西方民主國家相關裝備和零組件的供應來源，帶動國防產業升級。

蔡英文指出，國防自主是政府非常重視的政策，經過堅定的決心、縝密的規劃、努力的執行，在過去四年內，已經有相當的成效，特別是在這一年裡，國艦國造，有了令人振奮的成績。不論是從潛艦製造的開始、海巡的四千噸級嘉義艦下水、上週的巡防艦艇交船，還是今天海軍的快速布雷艇交船，以及高效能艦艇後續艦下水命名，都一再地呈現出，國艦國造正在全力且全方位發展。

因應敵情的威脅、國防科技的進步，以及戰場環境等因素，在建構防衛武力的時候，要有不對稱作戰的概念及作為，發展高機動性、且具有精準打擊的武器裝備，用以嚇阻敵人來犯。

蔡英文表示，今天的兩艘艦艇，都是具有高速的機動性，其中，沱江級深獲國際認同，原型艦經過性能精進後，具有更強大的打擊火力。快速布雷艇，則可在最短時間內，完成海域、港口等作戰地點布置水雷的任務，由中科院所研發的自動布雷系統，更是世界級最先進的高效能裝備。這兩等級艦艇的加入，將可配合戰場環境運用，讓戰術規劃更加的靈活，達成嚇阻、遲滯登島的作戰目的。對於戰力的提升，有非常重要的意義。

她認為，國艦國造政策，從大型軍艦到小型艦艇，每一艘不僅性能優異，能很快建造完成。內部裝備和零組件，國造的比例也日益提升。台灣在未來，也可能成為西方民主國家相關裝備和零組件的供應來源，帶動國防產業升級。例如剛才所提到布雷艇上的自動布雷系統，就是全球首創的技術。

蔡英文重申，不論是大船或小船，台灣都可以做到，我們有決心也有能力，能夠完成國艦國造的任務，讓世界看到我們的國防研發能量。

(工商 )