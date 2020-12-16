宏達電(2498)與高雄市政府經發局聯手於高雄市推廣體感科技，在KOSMOSPOT體感奇點站推出《跳進兔子洞－VR藝想奇幻之旅》藝術特展，將首度展出入圍歐洲《2020雨之舞Immersive Festival官方評選》多項獎項的VR作品《跳進兔子洞》，盼可以透過即將到來的跨年假期，加上國旅熱潮，推廣台灣消費者對VR領域的能見度。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，虛擬實境發展已走向一個前所未有、超乎想像的境界，在今年全球所面臨的特殊狀況下，創新科技將展現實現連結世界與彼此的強大實力，也提供人們另一個探索世界的方法，透過VR虛擬實境的建立，可以讓人們更快速並貼近感受各種知識內容，戴上HTC VIVE Cosmos即可以第一人視角貼近創作者世界，進入紅遍全球的經典童話故事裡。

高雄市政府經發局表示，今年因疫情影響國際旅行非常困難，因此經發局特別打造3場國際VR藝術特展，從7月的《蒙娜麗莎：越界視野》帶民眾到法國羅浮宮欣賞世界名畫，10月的《The Fabric of Reality》倫敦時裝秀讓大家能「組團」在虛擬空間共同欣賞時裝秀，本次再推出《跳進兔子洞－VR藝想奇幻之旅》，用最新的體感科技填補民眾無法出國的遺憾。

經發局進一步指出，中央前瞻計畫支持高雄市發展體感科技，在過去三年來在高雄市政府經發局、工業局、資策會與宏達電合作下，打造前店、後廠營運模式，並透過行銷活動、商業媒合、培育計畫及通路上架銷售等計畫，輔導新創業者落腳高雄。此外，並透過與宏達電的合作向國人展出多款藝術與科技結合的重量級作品，讓國人能透過體感奇點站與國際接軌。

宏達電表示，《跳進兔子洞》是一部虛擬實境冒險遊戲，是愛麗絲抵達仙境前的旅程故事，此款結合故事、藝術、場景變化、遊戲互動及猜謎等內容，並是入圍歐洲《2020雨之舞Immersive Festival官方評選》傑出藝術成就獎、最佳沉浸遊戲及最佳動畫製作等多項獎項的VR作品。

(時報資訊)