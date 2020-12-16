由中台灣觀光產業聯盟與民間旅宿業者發起的「安心遊2.0」住宿進擊券，提供旅客每晚每房新台幣500元優惠，搭配推廣店家16日展現第一階段成果發表，聯盟理事長黃正聰表示：11月開放使用以來，已經有超過50萬人次上網瀏覽合作旅宿，超過8000筆訂房，創造3000萬的訂房營收，估計連同周邊觀光經濟已經超過6000萬。

為持續帶動消費經濟，中台灣觀光產業聯盟特別與中小企業輔導專家社團法人中華職訓教育創新發展學會（以下簡稱AVEC)合作，結合非旅宿店家共同用安心遊2.0進擊券，也就是持券到合約旅宿折500元的優惠，一起做滿額優惠促銷，進而振興台灣觀光。

AVEC理事長薛煒立表示：AVEC將持續協助中台灣觀光產業聯盟共同推廣安心遊2.0進擊券合作店家，目標全台一萬個合作據點，預計可創造15億觀光產值。

薛煒立強調，合作店家只要以一千元加入，即可獲得一千張安心遊2.0進擊券，不少店家用它結合全店滿額消費贈品，無形中是透過異業結盟做促銷，對消費者而言，則可持券上網訂房折五百元，可望帶動整體觀光產業復甦；加入的店家，AVEC也將協助產業優化與輔導。

(中時 )