Readmoo 讀墨電子書今（16）日公布 2020 年度閱讀報告。2020 開年雖因疫情拉扯讀者注意力，但透過策展活動及新功能的陸續釋出，讀墨仍交出總會員數近 70 萬人、總上架書量超過 14 萬本，合作出版社／作家數量來到 4,500 家的亮眼成績；至 11月 30 日止，全年總閱讀時間達 9,200 萬分鐘，是 2019 全年的1.7 倍，總營收亦突破新台幣 2.5 億元，年增長率達 60％。

Readmoo 讀墨電子書執行長龐文真表示，2020 年的挑戰主要是來自疫情新聞瓜分了讀者的注意力，靠著讀墨經營多年的「閱讀馬拉松」策展活動及社群經營，才能夠在不流血打折的前提下，開出穩定的成長曲線；尤其是週年慶期間推出的閱讀 PK 賽，把讀者分成兩隊，線上競逐閱讀時間，更把全站閱讀熱度推到最高，單月閱讀時間一舉突破 1,000 萬分鐘，是去年最高月份 550 萬分鐘的 1.8 倍！

和2019年相比，包括文學小說、商業理財、社會科學與勵志成長四大主要類別，不論銷售金額與銷售數量，增長率皆落在 50～80％。漫畫、輕小說則在動漫輕小說專館及 mooInk Pro 13 出貨的帶動下，出現爆發性跳躍：漫畫銷售金額與數量，分別較 2019 年提升 304％、480％；輕小說銷售金額與數量，也比 2019 年增加130％、112％。

雖然疫情對臺灣的影響不長，但卻全面影響到島外全世界的生活；觀察讀墨海外讀者比例變化，就可以明確感受到差異。2019 年，讀墨海外讀者貢獻的流量占比約為 15％，疫情爆發後，這個數字就逐漸提升至 30％左右，最高甚至可達 40%，前三大分別為香港、美國與馬來西亞。

出版產業近年來已開始將關注的焦點逐漸往有聲書延伸。繼 2019 年第四季推出有聲書服務，2020 可謂讀墨的有聲書發展元年，不但有聲書上架數量成長 486%，銷售金額成長率更達到 850％。就銷售數量來看，相聲／表演、文學小說、青少年與兒童為三大主要類別；若從銷售金額切入，則以文學小說、教育、商業理財最高。

總計全年，共有約 2,500 名讀者聽過有聲書，累計總聆聽時間超過 70 萬分鐘。觀察讀者的聆聽行為，Readmoo讀墨發現有高達八成的時間是使用手機來聆聽，另外，讀者最喜歡在通勤（上午 8 點），及入睡前（晚上22點～23點）聽有聲書，每次聆聽時間，大約為 15～30 分鐘。

連續幾年觀察下來，各種裝置閱讀時間的比例，已經大致底定，變化不大；從 2017 年推出 mooInk 電子書閱讀器後，mooInk 系列家族已逐漸成為讀者長時間閱讀的重要工具。雖然 6 吋 mooInk 擁有市場先行者所帶來的銷售數量優勢，但目前 mooInk Plus 已經以些微差距成為讀者最常使用的閱讀器；而隨身性佳的 6 吋 mooInk，則是較常在讀者通勤時出動。

Readmoo 讀墨電子書公布2020年度閱讀報告：裝置使用比例變化。（Readmoo提供／黃慧雯台北傳真）

Readmoo 讀墨電子書公布2020年度閱讀報告：男女性書櫃光譜。（Readmoo提供／黃慧雯台北傳真）

若以網站使用者來看，女性占 55%，略高於男性，閱讀偏好文學、性別議題與醫療保健相關主題。《保養常識9成都是騙人的》《國寶》 《我們沒有秘密》《莫斯科紳士》等書，較容易出現在女性讀者的書櫃裡。

男性的閱讀胃口則偏好領導統御，諸如《心流》《OKR做重要的事》都集中出現在男性讀者的書櫃裡，有遊戲加持的《獵魔士》也同樣受到男性支持。至於下半年火熱的話題書《鬼滅之刃》則幾乎只出現在 40 歲以上男性的書櫃收藏之中。另外，在 2020 暢旺股市帶動下，理財成了男女讀者的共通話題，至於人際關係，也在疫情促使人際互動變化的大前提下，成為今年不分男女的必修課。

(科技)