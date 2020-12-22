林務局與台灣環境教育協會合作出版「永續的里山自然資本經營」一書，將在12月28日於林務局舉辦新書發表會，這本書原由日經生態編輯記者藤田香編著，經台灣環境教育協會取得日方授權翻譯在臺出版。

《永續的里山自然資本經營》原書名為「SDGs與ESG時代的自然資本經營」，作者從近20年的全球永續發展脈絡談起，由里山永續生態系統出發，探討生物多樣性的行動實踐，從單純的野生動植保育、到整體供應鏈對地球自然資本與生物多樣性所造成的衝擊，並進一步描述日本多家企業從原料獲取、生產製造、乃至後端廢棄處理等，對環境更友善並納入生物多樣性的做法。

新書發表會將介紹新書內容，並邀請柳婉郁教授進行導讀。《永續的里山自然資本經營》新書發表會將於109年12月28日（一）上午10:00至11:30，於林務局二樓大禮堂（台北市中正區杭州南路一段2號）展開，歡迎報名參加免費入場。報名進場將可獲新書一本(限額190位)免費報名：https://forms.gle/cVDczPNKk4zDp5Lj8

(中時新聞網)