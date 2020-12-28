高雄市受東北季風及鋒面影響，12月30日晚間起氣溫將驟降，農業局籲請農友多加留意，圖為蓮霧果園防災勘查。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

依據氣象局預報，高雄市受東北季風及鋒面影響，12月30日晚間起氣溫將明顯降低，農業局籲請農友多加留意，尤其是山區及沿海空曠地區，可能因輻射冷卻於清晨有較低溫度出現，請特別注意防範，以減少損失。

農業局28日說，六龜區正值產期的蓮霧以及蜜棗等果樹，於寒流期間可引灌溫度較高的地下水保持根溫，必要時提前採收；正值幼果期的果實可提早套袋，減少冷風的影響。

未成熟的枝條較容易發生寒害，出現黃化、壞疽等情形，可提前以葉面施用高磷鉀肥，減緩受害程度。瓜果菜類建議適度調高磷、鉀肥比例，有助於增加耐寒力。田間管理方面，應將畦溝灌水、畦面覆蓋保持土壤溫度，設置防風牆、防風罩防寒，但回暖請儘速將防寒設施移除，避免濕度過高引起病害。

農業局持續呼籲農民做好防寒準備，及注意回溫後植株養護，以減少農作物災害及財產損失。並可到高雄農來訊平台註冊使用（https：／／agri-data.kcg.gov.tw／），平台每小時會分析鄉鎮氣象及50種以上作物的農情資訊，當作物所在鄉鎮氣象條件達到預警門檻，系統可發布告警、提供可能影響、防範建議、復耕復建，及技術服務團等資訊供農民參考。

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