北部國道易塞路段及時段。（高公局提供）

中部國道易塞路段及時段。（高公局提供）

南部國道易塞路段及時段。（高公局提供）

今天是元旦連假收假日，高公局表示，截至上午11時止，國道全線交通量為23.3百萬車公里，預估整天交通量為110百萬車公里。上午國道路況，除國5北向頭城至坪林間，於9時30分後車流逐漸增多，高公局已啟動主線及匝道儀控等管制作為，車速均可維持40公里以上，其餘國道路況大致正常。

在國5路況方面，高公局表示，截至9時止，北向雪隧通過量為9091輛次，較去年元旦連假第三日增加6.5％。根據國道即時路況顯示，中午車流量增加，國5北返頭城至坪林，時速降至40公里。

另外，國1北向209.5公里處，上午10時46分發生2小客車追撞事故，占用中線車道，造成後方車流回堵1公里，導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

下午路況方面，高公局研判，國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形。

高公局表示，北部方面，國1北向新竹系統至湖口自下午2時起、國3北向關西到大溪自下午起將湧入車潮；西部方面，國1北向西螺至埔鹽系統，下午3時起零星車多，國3北向竹山至中興下午開始壅塞；南部方面，國10西向仁武至左營端，下午3時至晚上也會壅塞。

省道方面，公路總局預估，包含：台61線竹南路段、香山-鳳鼻路段、台1線水底寮路段等北向車流可能會有局部壅塞情況。

(中時 )