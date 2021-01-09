太平山國家森林遊樂區今天積雪15公分。遊樂區呼籲，清晨後已湧入眾多車輛，因超過1000輛後即機動管制，加上午後禁入太平山莊，若是上午才從平地出發的遊客別再上山。

寒流來襲，海拔約1900公尺高的太平山國家森林遊樂區從7日晚上開始下雪，直到今天清晨才暫時停止。

林務局羅東林區管理處所轄的太平山國家森林遊樂區管理中心經理黃信偉說，園區原定今天凌晨4時開園，但因聯外道路宜專一線路面結冰情況嚴重，經除冰作業後延到上午6時40分才開園。開園前，山下售票口等待入園的車輛一度回堵到大同鄉英士地區，回堵長度約6公里。

他表示，由於宜專一線14公里處以上仍結冰嚴重，當地設有管制站，有加掛雪鏈的車輛才能繼續往上到太平山莊。

此外，考量午後園區氣溫可能驟降，且容易有濃霧，影響行車安全，因此中午12時後將啟動預警性管制措施，入園遊客只能前往海拔較低的鳩之澤溫泉區，通往海拔較高的太平山莊路段將封閉。

力麗馬告生態園區神木活動部經理黃騰毅表示，海拔約1200公尺高的明池山莊昨天下午也開始下雪，持續到今天清晨，積雪厚度約4至5公分。目前山莊聯外道路正常通行。（編輯：張芷瑄）1100109

(中央社)