台鐵1272次區間車3日21時22分於內壢=桃園間西線(K59+800)發生死傷事故。(台鐵提供)

(23：30更新)

臺鐵自23：19起，內壢站至桃園站間路線已恢復正常。

台鐵桃園路段3日晚間9時22分傳出死傷事故，有行人闖入鐵道與列車發生碰撞。受到死傷事故的影響，台鐵內壢站至桃園站區間路線中斷，南下、北上列車都受到影響，出現延誤。目前預計恢復時間是晚間11點。

台鐵指出，新竹開往基隆的1272次區間車，21時22分行經內壢桃園間西線59公里＋800公尺處時，撞上一侵入鐵軌的行人，遺體彈至東線路線上，當場死亡，目前已通知路警及119到現場處理，至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

據了解，死者是78歲的鄭姓老翁，家住附近，並未從平交道穿越，而是在桃園區國際路和玉山街之間的鐵軌路段，從草叢中闖入鐵軌遭撞飛，鄭翁戶籍內僅有他一人，鐵警正持續連繫家屬釐清案情。另因肢體已支離破碎，目前仍在南下路段撿拾屍塊，北上路段已於22時28分恢復單線通車，採調撥車道因應。

台鐵桃園路段傳出死傷事故。(台鐵提供)

(中時新聞網)