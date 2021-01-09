EMU901樣車編組於各車上裝載沙袋，模擬車上載滿旅客的狀況。（台鐵提供／陳祐誠傳真）

台鐵新車EMU900型通勤電聯車去年10月24日抵達台灣，希望能在今年農曆春節前上路營運，台鐵拿到車後開始進行密集測試，並就試車結果分析參數，要求車商調整，但礙於歐洲技師適逢耶誕節假期，且各國新冠肺炎疫情未見減緩，台鐵宣布新車無法在春節前投入營運，計畫順延。

台鐵表示，EMU900型通勤電聯車第一批2編組去年抵台後，試車小組會同立約商韓商現代樂鐵公司、第三方獨立認證與驗證（IV＆V）公司台灣德國萊茵技術監護顧問公司等單位，密集進行各項交車測試，截至今年1月7日止，EMU901樣車編組累計試運轉43天，試運轉成功37天；EMU902樣車編組累計試運轉42天，試運轉成功41天。

其中EMU901樣車編組在1月4、5、6日於各車上裝載沙袋，模擬車上載滿旅客的狀況，近日即將展開重載時各項試運轉測試。

台鐵指出，為確認EMU900型通勤電聯車的各項性能均符合合約要求，台鐵及萊茵技術監護顧問公司就各項試車結果進行分析，要求韓國車商依試車結果進行各項參數的調整與優化。不過，減速率參數未達到系統最適化及各型電聯車操作模式一致性，受限於國外原廠專業技師因歐洲耶誕節及新年假期，以及新冠肺炎疫情未見減緩，無法立即來台灣執行參數調整與車輛性能優化。

台鐵宣布，將嚴格把關車輛安全，原預定春節加入營運的規畫將順延，待相關性能優化完畢，並取得IV＆V驗證合格文件後，再正式投入營運。

EMU900型通勤電聯車今年預定交車10列共100輛，2022年交車12列共120輛，至2023年將52列共520輛全數交車，同時新型城際列車（EMU3000型）預定在6月開始交車，後續會規畫逐年汰換舊車，提供旅客更好的乘車品質。

(中時 )