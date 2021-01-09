低溫造成台鐵鋼軌焊點裂縫 已排除路線恢復 11:052021/01/09 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵池上站通知K111＋800軌道電路落下，通知電務人員查修，通知工務單位現場緊急處置。（台鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵於9日04：43鋼軌抽換完成，慢行解除，路線恢復正常行駛。（台鐵提供） 台鐵局指出，1月8日19：20池上站通知K111＋800軌道電路落下，通知電務人員查修，電務人員發現鋼軌有裂縫約0.8公分，並通知工務單位現場緊急處置。 台鐵強調，經研判為低溫造成焊點拉裂，已由台東工務段派員依標準作業程序以大肚魚尾鈑先行加固後60公里慢行，並派員現場看守，8日池上=富里間(K111＋800)鋼軌有縫，已於9日04：43鋼軌抽換完成，慢行解除，路線恢復正常行駛。 五堵貨場單車道開通 擁抱大自然 全台低溫猝死飆至37人 板橋運動公園驚見中年男陳屍廁所 (中時 ) #鋼軌 #台鐵 #低溫 #焊點 #寒流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公車路線太少 民眾搭乘意願不高 04:102021/01/09 地方新聞 寒流襲農 桃改場列可能受災風險作物 農友需加強防範措施 15:012021/01/08 寶島 雙十公車收費 外地民眾霧煞煞 04:102021/01/08 地方新聞 全台最冷大學不是文化 他一看氣象局資料傻眼 內行點關鍵 20:262021/01/08 生活 元月效應 電動車概念股不缺席 11:312021/01/09 財經 北京停完停上海 上海居民 冷到無電可用 04:102021/01/09 全球財經 柯批藍萊豬議題論述不清 江啟臣嗆不知依據為何 11:502021/01/08 政治 太平山high下雪 山上遊客打赤膊 山下2長者夢中猝死 10:112021/01/08 生活 寒流急凍鋼軌冷到斷 台鐵池上=富里列車慢行 22:282021/01/08 生活 霧峰假日觀光巴士16日試營運 林佳龍首發體驗 09:342021/01/09 生活 2點足證美國夢碎 蔡正元：拜登雖掌握國會多數但路途漫漫 10:162021/01/09 政治 生活熱門新聞 正妹穿這樣應徵AV女優 面試官當場開價她嚇傻 - 生活 富王鴨肉店小老闆哽咽道歉 女熊貓6字回應 - 生活 逆轉！台中五寶爸回老東家 不去汽車美容上班了 - 生活 我錯了！富王鴨肉小老闆現身15分鐘 13度鞠躬哽咽道歉 - 生活 全台灣只剩屏東有10度 絕世寒流灌冷風！專家預告再兩波 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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