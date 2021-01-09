台鐵於9日04：43鋼軌抽換完成，慢行解除，路線恢復正常行駛。（台鐵提供）

台鐵局指出，1月8日19：20池上站通知K111＋800軌道電路落下，通知電務人員查修，電務人員發現鋼軌有裂縫約0.8公分，並通知工務單位現場緊急處置。

台鐵強調，經研判為低溫造成焊點拉裂，已由台東工務段派員依標準作業程序以大肚魚尾鈑先行加固後60公里慢行，並派員現場看守，8日池上=富里間(K111＋800)鋼軌有縫，已於9日04：43鋼軌抽換完成，慢行解除，路線恢復正常行駛。

(中時 )