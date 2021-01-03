元旦連假今天是第3天，也是收假日，上午國道整體路網，除國5頭城至坪林，自於9時30分起北返車流逐漸增加，其餘路段大致順暢；高公局表示，截至下午17時，國道交通量為64.9百萬車公里，預估全日交通量為110百萬車公里。國5截至18時，各入口匝道均無回堵、車速逐步提升，故提前於18時30分結束國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制。

西部國道，下午車多路段，除國1北向北斗至埔鹽系統、大雅至台中系統、新竹至湖口；國3北向南雲至名間、關西至大溪及國5北向宜蘭至坪林等路段車多壅塞外，其餘路段大致順暢。

交通管理組科長蔡明哲說，國5北向頭城至坪林間，從中午12時起開始車多，傍晚5時30分開始紓解，預計晚間6時30分以前會恢復正常；西部國道，就是預期的9個瓶頸路段，自下午2時起開始車多，傍晚也陸續紓解，預計晚間7時恢復正常。

高公局表示，國5北向雪隧通過量，截至下午3時止，為21617輛次；較去年元旦第三天收假日增加11％。

(中時 )