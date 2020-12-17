小貨車上的玻璃掉落滿地，現場怵目驚心。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

駕駛及副駕駛乘客受困車內，消防人員協助脫困。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

臺61線西濱快速道路梧棲段今（17日）清晨發生追撞事故，滿載大玻璃的貨車不慎撞上前方大型吊車，車上玻璃散落快速道路及橋下的平面道路，致副駕駛座外籍助理受傷送醫。由於事故造成大塞車，後面再發生兩起追撞意外，增加1名傷者，所幸均無大礙，當事人均無酒駕，正確肇事原因由警方釐清中。

臺中市消防局表示，今天清晨5時許獲報指稱，臺61線北上154.2及154公里處有車禍傷者受困待援，派遣梧棲、龍井分隊，出動消防車2輛、救護車1輛、消防人員12人，由梧棲小隊長蔡谷昌帶隊前往搶救。

現場為滿載玻璃的小貨車，不慎撞上前方大型吊車，造成駕駛及外籍助理卡在車頭受困，消防人員協助脫困後將1名傷者送醫。由於小貨車滿載玻璃，撞擊後玻璃灑落快速道路，甚至掉落橋下港埠路，所幸當時為清晨人車稀少，未造成更大傷亡。

這起事故造成現場大塞車，後方100公尺遠接續發生兩起追撞意外，一臺滿載水產的小貨車疑未注意減速，撞上前方的貨車，陳姓駕駛受困車內，消防人員協助脫困後送醫救治，所幸均無大礙。

童綜合醫院表示，43歲陳姓男子，清晨5點49分送抵醫院，意識清楚，左顳頭皮撕裂傷，胸部鈍傷，收治普通病房。27歲印尼籍男子，清晨6點45分送抵醫院，意識清楚，額頭與左手擦挫傷，右膝撕裂傷，收治普通病房。

警方表示，初步調查駕駛均無酒駕，疑未注意前方車況造成車禍，目前仍在調查事故原因中。

(中時 )