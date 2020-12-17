不少人擁有一夜致富的夢想，往往渴望成為奪得樂透頭獎的主角，但這種運氣可不是人人都能有的！搜狐網命理專欄「朵朵塔羅星座占卜館」列出了偏財運非常旺的3個生肖，指出他們早就被財神爺盯上而且備受寵愛，一生中至少會有一次中大獎的機會！

1.蛇

屬蛇的朋友天生腦袋聰穎、為人精明，還具有超凡的領悟力和第六感。在他們的一生當中不缺少驚喜，還總是可以受到上天的庇佑，如果平時有投資或買彩券的習慣，多半有機會中得大獎！

2.豬

屬豬的朋友同樣非常聰明、勤快，心地非常善良，而且他們的運氣也很好，一生當中經常受到財神眷顧、貴人輔佐，平常若有投資或買彩券的習慣的話，中得大獎的機率也不小，過上不愁吃穿的生活。

3.猴

屬猴的人性格百變還極具創造力，他們一生當中從來不缺乏貴人和好運，所以人生比起其他人來說更加順遂、驚喜不斷，所以平常就會購買彩券的屬猴的朋友，也是勝率很高的中大獎人選！

(中時新聞網)