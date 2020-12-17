女生在外面狂歡喝醉，一定要有好朋友陪同照顧，台北市一名謝姓男大生，與學弟到信義區夜店喝酒，從夜店出來後，原本約好要吃早餐，謝男看到一名女子醉倒在路邊，上前攀談後將女子抱進草叢裡性侵，友人事後才發現女子衣衫不整，謝男因此被告趁機性交罪，還拖友人下水，稱他們「在把風」。

根據判決書，去年10月25日，謝男與3名大學同學到信義區夜店狂歡，一直到隔天凌晨喝完酒，一夥人約好一起吃早餐，這時謝男發現一名女子醉倒路邊，於是上前搭話，另外兩人見謝男搭訕女子，當下不以為意便坐在路邊滑手機，待下次回頭查看，發現謝男與女子不見蹤影。

其中一名許男到人行道旁草叢查看，發現謝男與女子親親抱抱，於是傳訊給已經抵達早餐店的呂男，請他再等等，因為不知道謝男是不是要送女子回家，結果呂男等不下去，回到信義區，一夥人進草叢查看，見女子衣衫不整、連內衣都被脫掉躺在草地，呂男趕緊叫其他人幫女子穿好衣服，並打電話叫女子朋友來接她。

謝男事後被女子提告，根據驗傷結果，女子的內衣、下體都有謝男DNA，4名男大生依妨害性自主移送。謝男在法庭上辯稱，確實與女子發生關係，但另外3名友人幫他把風，不過根據監視影像，案發草叢與人行道有一段距離，謝男將女子抱進草叢時，友人專心滑手機，不像在把風，且根據催促吃早餐等訓訊息，判另外3男無罪，謝男則依趁機性交罪嫌起訴。

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(中時新聞網)