北市議會交委會18日審查預算，市議員周威佑在開會時透露「台北市政府工程經費估算原則」早已停止適用，但局處內卻沒有人知悉，更別提根本沒有告知議會，導致全場根本沒有人知道該原則早已停止適用，令他氣得破口大罵，要求若無法解釋將全部重審。

對此，交通局長陳學台見狀趕緊問局處其他同仁，但似乎沒人知道該原則已經停止適用，其中，停管處回應，因為明年度的預算都是連續性預算，沒有新興工程，所以沒有用「工程經費估算原則」來編預算。

周威佑則表示，過去明明就有審到新興工程預算，全部都是用工程經費估算原則來編列的，原則停用已經4個月，都沒有人跟議會報告，就算認為「沒有差異」，也算是有給交代，他更反問交通局，過去通過的預算該怎麼辦，委員會主席苗博雅也指出，遇到這種狀況，還是希望市府相關單位，可以詳盡的說明，否則無法繼續審查預算。

交通委員會決定相關復議的部分，交通局需要在下午審查預算前，先行說明清楚預算編列原則，再決定要不要復議已經審查通過明年度新興工程預算，陳學台允諾向委員會說明清楚。

(中時 )