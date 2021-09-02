國民黨主席江啟臣質疑國防預算逐年增加，但看不到具體理由，遭民進黨批評，共機擾台視具體原因，遺憾國民黨對中國打壓台灣等行為視而不見。對此，國民黨國際部主任李大中回擊，合理監督政府預算是在野黨的天職，民進黨不虛心檢討，反而趁機抹紅國民黨，顯然箇中尚有玄機。

國民黨發言人洪于茜指出，民進黨一貫套路就是釋放錯誤訊息給大眾。對於中共軍機艦進入我國防空識別區（ADIZ）或跨越海峽中線，國民黨多次嚴正聲明，民進黨卻總是刻意忽略相關聲明，根本就是認知作戰指揮所。

洪于茜表示，台海和平是兩岸人民共同期盼與目標，國民黨願為和平盡一切努力，但絕不會為和平屈膝投降。

國民黨國際部主任李大中強調，國民黨始終支持合理的國防預算，另外，合理監督政府預算是在野黨的天職，如果國防預算書被認為有疑義，政府部門就應該努力解釋，遑論這是在立法院的場合，結果卻看到民進黨不虛心檢討，反而趁機抹黑國民黨，顯然箇中尚有玄機。