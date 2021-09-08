警察應該是打擊犯罪、表現優秀才能申請獎勵金。市議員賴朝國今天質詢說，警察破獲重大案件除敘獎外更應核發破案獎勵金，卻不能亂發一通；2018年有申請案內容是汰換、採購及配發警車圓滿達成任務，表現優異申請獎金2萬元，警方應全面檢討獎勵制度。警察局長蔡蒼柏說，這太輕鬆了，他會要求檢討。

賴朝國指出，警察工作內容繁重、具有危險性，因此警政署設立獎金鼓勵基層警員，各地警局再依財政狀況發放，台中市警局有29項申報獎金的案類，除了警政署補助的200多萬以外，警察局每年也編列將近2000萬的預算來支應。

警察的工作性質極具危險性，很認同警察同仁破獲重大案件，除了敘獎以外，更應核發破案獎勵金，但是也不能亂發一通。賴朝國表示，依據警政署立定、經過行政院核准的「警察機關核發工作獎勵金作業規定」，連酒駕都可以報請獎金外，外事類、刑事類與警務類都可以報請獎金。

另外，根據警察機關核發工作獎勵金警務類第6點規定：辦理警務工作重要勤務、業務，具有特殊優良事蹟或著有績效者。最奇怪的獎勵是「協助市警局購買車輛」也能申報獎勵，讓其他警員看了直呼實在是太離譜了，不知道一般公務員負責採購，是否也可以有獎金。

賴朝國強調，發放獎金應該是針對工作範圍以外的，同仁又肯花自己的時間來做公家的事務，而不是像這樣的自肥。警察同仁破獲重大案件，這種辦案的精神才應該來核發工作獎勵金，而不是做一些事務性的工作也能領到工作獎勵金，這些巧立名目的來領取工作獎勵金，應該說是制度面的不合理。

台中市警察局長蔡蒼柏指出，這太輕鬆了，他會要求內部檢討。

警察破大案敘獎獎勵金