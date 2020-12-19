未滿30歲的梁姓男子，平日在北高雄地區連續行竊。檢警於17日將梁嫌拘提到案，檢方考慮他有重複再實施犯罪之虞，對民眾財產安全影響甚鉅，於旗山分局詢後，報請橋頭地檢署聲請預防性羈押，於18日由橋頭地院裁定羈押梁嫌。

旗山警方調查，梁姓男子利用身材矯健的優勢，在旗山地區共行竊5次以上，竊取金額約25萬多元。梁嫌平日遊手好閒，沈迷於賭博電玩，致積欠債務，因為缺錢花用，所以陸續在北高雄行竊。

梁嫌均利用深夜時段、住戶熟睡之時，破壞門鎖或利用窗戶爬入住家行竊。警方獲報成立專案小組，除到現場採取跡證，也同步擴大調閱周邊監視器，循線拘提梁嫌到案。

年關將近，旗山分局長游永中也呼籲，治安平穩除了警方主動打擊犯罪外，也需仰賴警民合作，請民眾將更多潛在的犯罪因子提供給警方，以利警方掃蕩轄區內的犯罪，也藉此推動警民合作，並建構社區的防護網。

(中時 )