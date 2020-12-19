微旅行2.0由星宇航空率先啟航，選擇台南為首發站，並於19日舉辦剪綵儀式。（李宜杰攝）

台南航空站特別舉辦灑水儀式，歡迎星宇航空首次降落台南。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

台南市長黃偉哲（左）送上台南限定好禮迎賓。（李宜杰攝）

董事長張國煒上午在桃園機場舉行剪綵儀式後，將執飛JX8063航班，預計下午2時10分抵達台南。（李宜杰攝）

微旅行2.0由星宇航空率先啟航，19日選擇台南為首發站，這也是台南航空站繼2016年「台南—胡志明」航線以來，再度迎接新的航空公司。星宇航空透露，微旅行2.0目前皆以包機形式執行，若效益不錯，預計下周還會加開班次。此外，董事長張國煒上午在桃園機場舉行剪綵儀式後，也緊接執飛JX8063航班，預計下午2時10分抵達台南。

星宇航空19日有2班次從桃園出發，飛往台南；另有2班次從台南飛往桃園，行經台灣東岸、日本宮古島，帶領旅客飽覽美景。據了解，「台南—桃園」航班中，仍以桃園飛往台南的旅客居多，19日從桃園飛往台南的2個班次中，分別共有94人、148人搭乘，其中第2個航班接近客滿。

星宇航空執行長翟健華說，受到新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國，因此造成「微旅行」熱潮。事實上，19日首航的「台南—桃園」航班，雖然是微旅行2.0的第一班，但已是「微旅行」計畫中的第17班，而之所以會選擇台南市，作為微旅行2.0首發航點，是希望藉此機會，帶大家體驗並發掘在地文化的美好，且雙邊載客的模式，也能串連在地旅遊行程。

翟健華還說，星宇航空始終相信，「飛行」不該只是一個過程，不只是從桃園到台南，而是期望飛行是一個「旅遊經驗」；因此，希望藉由微旅行2.0，旅客不僅能回味搭機感受，還能從高空鳥瞰美景，並享受機上美食、優質的服務行程，改變國人對於「飛行」的思維。

台南市長黃偉哲19日中午也赴台南航空站，親自迎接搭乘JX8061南下的旅客，並送上台南古蹟限定商品，迎接貴賓。此外，台南航空站19日也舉辦「台南物產X星宇小舖」文物市集，邀請風靡東京的霜淇淋始祖蜷尾家、頂級飲品日芳珍饌，及獲得英國果醬比賽銀牌獎的甜玉軒及赤崁糖、吳萬春蜜餞、吳媽媽野生烏魚子蝦乾等名店，供旅客選購。

(中時 )