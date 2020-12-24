長榮航空公司紐西蘭籍機師未遵守防疫規定、不配合疫調，交通部決定開罰長榮航空新台幣100萬元，交通部長林佳龍今天下午到台南出席活動時表示，航空公司承認疏失，交通部會用最重條文處罰。

林佳龍表示，經過指揮中心核定的機組人員違反防疫規定，這些個案一定會嚴罰，如何在過去既有的規定上檢討並加強落實，下午交通部會開會討論。

林佳龍也強調，航空業很特別，機組長期在高的壓力下工作，必須得到充足的休息，確保他們調度順利，又要做好相關居家檢疫及健康自主管理，維持好的身心狀態，原來只要加強落實規定應該能達到效果，但在執行面有一些內控的缺失，已請航空公司檢討，提出改善作法，必要會修改原先核定的管理要點。

林佳龍說，長榮航空機師涉及了傳染病防治法、紓困特別條例法及民航法，機師違反相關規定，航空公司也承認有過失，才會予以免職，航空公司也有管理的責任，會選擇最重的條文加以處罰，民航局已經提出建議，會和指揮中心再討論。

至於連假期間防疫措施，林佳龍表示，他已經親自召開連假疏運、防疫工作會議，把防疫強度加強，所有進站都須戴口罩、量體溫，提供噴酒精，廁所等加強消毒頻率，最重要是要保持社交距離，因為人是走動的，保護別人也是保護自己。

(中時 )