高雄居家檢疫期滿後揪友吃火鍋的菲女，事後竟檢驗出確診新冠肺炎，成為全國首起違反自主健康管理規定挨罰的案例，沒想到，高雄結束14天居家檢疫或隔離後，遭確診新冠肺炎的共有18人且毫無症狀，幸好自主健康管理期間被篩檢出並迅速隔離，降低病毒進入社區風險。

高市衛生局表示，有些民眾會以為進行14天檢疫或隔離後，覺得都與世隔絕14天，應該不會感染新冠肺炎或傳染他人，結果高市12月至今，共發現24例境外移入確診病例，其中在14天檢疫或隔離期間確診僅6人，佔4分之1，另18位、4分之3的確診病例，是在14天期滿後的自主健康管理期間才被確診，因此「14＋7」全方位防疫才能安心。

衛生局今召開「14＋7防疫安心」防疫記者會，指為防新冠肺炎，中央規定民眾入境台灣，或接觸病例，需進行為期14天居家檢疫或隔離，期間不得外出，在14天屆滿後，需再進行為期7天自主健康管理，民眾在自主健康管理期間非必要不得外出，若外出要戴醫用口罩。

(中時 )