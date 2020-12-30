因應中央流行疫情指揮中心30日宣布，居家檢疫自2021年1月15日起「一戶只能一人」，不可有家人同住，防疫旅館需求恐大增。交通部30日晚間跟進宣布，防疫旅館將從現有1.6萬間房，須逐步增加1萬間房，達到2.6萬間房，交通部將每周追蹤、調整數量，「必要時不排除徵用防疫旅館！」

觀光局官員晚間受訪時表示，目前全國現有防疫旅館共1.6萬間房，先前秋冬專案啟動之際，有一波較多的入境人潮，約住滿1.2萬間房，現在略降為8千房，等於入住率50％。

至於防疫旅館補助是否將延續到2021年？官員表示，雖然尚未修改相關公告，但政策方向是將延續此一補助，包含：每房每晚800元補助水準，補助對象仍僅限定本國籍或持永久居留證者等，都會延續到2021年。

交通部30日晚間表示，配合中央疫情指揮中心發佈自2021年1月15日起強化入境旅客檢疫措施，林佳龍下午召集交通部疫情應變主管會議，做出五項決議。

第一，交通部將請觀光局依照指揮中心決策，盤點逐步增加1萬間防疫旅館，每周滾動一次調整數量，防疫旅館的供給雖透過地方政府，由交通部觀光局主動協調地方政府評估，優先確認防疫旅館服務能量，「必要時不排除徵用」。

第二，交通部請航政司督導機場公司，召集防疫車隊業者開會，因應可能的入境旅客返國潮，先行確認服務量能，並督導檢視防疫措施務必落實。

第三，針對持續受邊境嚴管影響的航空、機場商業設施相關業者紓困，明年1至6月紓困特別預算，交通部表示，將適時向行政院爭取支持。

第四，交通部說，對於上述入境旅客估算數，請民航局提供相關單位入境機位統計數字，作為估算基礎，從嚴估算防疫車隊、旅館之服務量能，提前因應落實防疫措施。

第五，有關大眾運輸防疫作業，交通部要求所屬單位，持續督導落實中央疫情指揮中心秋冬防疫專案，包括進場站就要配戴口罩，社交距離維持等，除了請大眾運輸場站同仁勤加勸導，也增加消毒頻率。

(工商 )