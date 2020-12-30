因應國際疫情仍屬嚴峻，配合中央疫情指揮中心今日發佈自明年1月15日起強化入境旅客檢疫措施，交通部長林佳龍今日下午召集交通部疫情應變主管會議，會中決議包括盤點防疫旅館並逐步增加1萬間房、確認防疫車隊服務能量等。

(1)請觀光局依照指揮中心決策，盤點逐步增加10000間防疫旅館，每周滾動一次調整數量，防疫旅館的供給雖透過地方政府，由交通部觀光局主動協調地方政府評估，優先確認防疫旅館服務能量，必要時不排除徵用。

(2)請航政司督導機場公司召集防疫車隊業者開會，因應可能的入境旅客返國潮，先行確認服務量能，並督導檢視防疫措施務必落實。

(3)持續受邊境嚴管影響的航空、機場商業設施相關業者紓困，明年1至6月紓困特別預算，適時向行政院爭取支持。

(4)入境旅客估算數，請民航局提供相關單位入境機位統計數字，作為估算基礎，從嚴估算防疫車隊、旅館之服務量能，提前因應落實防疫措施。

(5)大眾運輸防疫作業，林佳龍要求交通部所屬單位，持續督導落實秋冬防疫專案，包括進場站就要配戴口罩，社交距離維持等，除了請大眾運輸場站同仁勤加勸導，也增加消毒頻率，也請國人提升戒備，勤洗手、戴口罩、不觸碰眼口鼻、保持社交距離。

(中時 )