紐籍機師（案765）因隱瞞接觸史、妨礙疫調，遭桃園市衛生局重罰30萬元，桃園市衛生局長30日在市政會議中指出，機師已於28日繳清罰款，針對機組員新制，桃園市長鄭文燦也擔憂他們飛了又關、關了又飛，真的變成「飛關」，指示衛生局、勞動局關心機組人員執勤與檢疫情形，遵守防疫也要兼顧維護身心健康。

紐西蘭籍機師（案765）已有咳嗽症狀，卻在入台後仍外出到百貨公司、大賣場，並傳染給密切接觸的廣明女員工（案771），讓台灣253天無本土個案的好成績破功，但機師在接受疫調時未誠實告知接觸史與活動史，桃園市衛生局以他隱瞞接觸史、妨礙防疫措施介入時機，22日依傳染病防治法重罰30萬元，處分書在24日平安夜由衛生局人員親自送到醫院隔離病房門口，由醫護人員轉交簽收，並以電話通知機師要在7天內要繳清罰款，否則就送行政執行署辦理強制執行。

王文彥今在市政會議上表示，紐籍機師已在前天繳清30萬元罰款，他也提到近日機組人員居家檢疫情形有重大變革，元旦起返台要接受居家檢疫7天加上採檢陰性，還得實施加強版的自主健康管理7天，禁搭大眾運輸工具、外出強制戴口罩與禁止出入不易維持社交距離且近距離接觸不特定他人場所等。

鄭文燦對此表示，雖然機組員由民航局管理，但許多機組員都住在桃園，工會也在反映相關問題，他強調防疫作為要支持，但勞工權益也要兼顧，不諱言航空公司因人力需求，機組員回台7天內可以再抓飛，返台又要再居家檢疫，等於「飛了又關、關了又飛，真的變『飛關』了！」生活只剩隔離檢疫，指示衛生局和勞動局要掌握機組員身心狀況。

(中時 )