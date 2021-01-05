蘇澳籍漁船「永裕興18號」2020年12月30日在中途島東北方約527浬作業失聯，美方經我方請求協助派定翼機查看時，發現船長室嚴重受損，卻不見10名船員蹤影，但疑似有使用救生艇。蘇澳區漁會認為，船員待在船艙裡待援機率高，由於當地風浪猛烈，浪高達8公尺，海巡署表示救援相當困難，但已有我國漁船金慶福66號趕抵周邊海域，準備在天候許可時靠船察看，搜尋船員下落。

海巡署表示，根據天氣以及美方觀察，「永裕興18號」仍在中途島北方約500海浬左右漂流，但當地海域出現暴風，海象極度惡劣，浪高達到8公尺，即使使一般船隻用正常速度，也需要三梯左右才能抵達現場。

目前已知有蘇澳籍金慶福66號在附近作業，並準備在天候好轉時到場靠泊，搜尋船員蹤跡。

據了解，「永」船有1名台籍船長，9名外籍船員，船主去年12月30日起多次聯繫「永」船船長未果後求援，美方定翼機曾在2日發現「永」船船體，但船上並未看到人員活動，也未發現救生艇，懷疑已被使用才未見船員蹤影。

「永」船的駕駛艙左側有毀損情形，漁業署通知附近海域作業的「金慶富66號」漁船協助查看，3日「金」船已達「永」船最後位置，但未發現船體；美方提供搜救點給「金」船，但由於海象惡劣，浪高達8公尺，「金」船必須等待海象趨緩後才能前往該海域查看。

美方定翼機經多次查看後，評估「永」船船上沒有人員，搜救重點將轉向搜尋「永」船的救生艇。

蘇澳區漁會指出，救生艇通常是遭遇火燒船、船隻面臨解體等情況才會使用，救生艇可能是被海浪打掉，畢竟待在大船安全性遠高於搭乘救生艇；美方定翼機未發現船員，也可能是船員躲在船艙裡待援。

(中時新聞網)