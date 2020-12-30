因應視覺盲點 立院三讀 大型車需強制裝行車視野輔助系統 19:592020/12/30 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院(記者季節攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為因應大型車輛駕駛人因視野受到車體設計所侷限的視覺盲點而造成的種種交通意外，立法院今日三讀通過《道路交通管理處罰條例》第18-1條修正案，規定汽車未依規定裝設行車紀錄器及行車視野輔助系統者，處汽車所有人新臺幣一萬二千元以上二萬四千元以下罰鍰，至於應裝設行車視野輔助系統之車輛規格及種類，由交通部訂之。 原本該條條文只規定汽車未依規定裝設行車紀錄器者，處汽車所有人新臺幣一萬二千元以上二萬四千元以下罰鍰，並未提到行車視野輔助系統。 國旅一日團要簽約 旅客審閱期至少2小時 專攻中國電動車 晶技 轉投資成立寧波晶創科技 (中時 ) #行車視野輔助系統 #汽車 #裝設 #因應 #視覺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「加高掀背車」Ford Focus Active Crossover 規格即將於 1／8 發表 09:392020/12/30 汽車情報-汽車新聞 屏縣旅遊加碼補助 新北婦人幸運抽到TOYOTA VIOS 17:112020/12/30 寶島 集集鎮監視器密度全縣之冠 整合優化守護安全 17:572020/12/30 社會 橋梁安全定期檢測 苗栗攜手地方公所延長使用壽命 17:512020/12/30 寶島 Nissan Note 將大舉擴展新車型，4WD 規格亮相後明年推出 3 字頭「AURA」高級版 12:452020/12/30 汽車情報-汽車新聞 歐風小頑童換芯更節能，2021 Suzuki Swift Hybrid 1.2 10:532020/12/30 汽車情報-新車試駕 阿妹開唱鄰近住戶車輛禁停惹民怨 縣府急回：表明即可 15:552020/12/30 生活 明台產險首創 車聯御守UBI汽車綜合保險 04:102020/12/30 全球財經 信義鄉梅花初綻 警方執行賞梅季交通管制 18:302020/12/30 旅遊 霸王寒流駕到！台7線部分路段需裝設雪鍊、預警性封路 09:402020/12/30 生活 陽明山賞雪民眾看過來 上山需掛雪鏈北市交通管制點出爐 10:102020/12/30 生活 生活熱門新聞 英國變種病毒入侵 陳時中宣布：元旦起鎖國一個月 - 生活 貨車國道上禮讓「紅斑馬」遭開單 網一看過程怒：你中警察的計了 - 生活 王應傑愛子練跑猝逝 醫揭猝死前兆：多數人都無自覺 - 生活 最強寒流來襲！低溫5度迎跨年 氣象專家：這天起才會回暖 - 生活 英國變種病毒侵台 台大醫曝下一步防疫重點：小心這批人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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