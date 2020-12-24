「台南好YOUNG - 2021耶誕跨年系列活動」陸續展開，27日將於新營體育場舉辦的「青春流行夜」演唱會，最特別的是演唱結束後將搭配10分鐘的煙火秀，讓民眾在迎接跨年前先享受煙火絢爛的美好夜晚，煙火秀模擬畫面影片今天也提前曝光。

台南市文化局表示，「青春流行夜」演唱會由近年深受年輕朋友喜愛的陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒5人所組成的五堅情領銜，另外還有柯泯薰、Spark、大支、翁立友、張庭瑚、張羽靚、不幸機構等藝人接力演出，從傍晚5點半唱至晚間9點半，要讓民眾嗨翻4小時。

而最精采的煙火秀也將在壓軸登場，以「營向未來」為主題，利用新營體育場田徑場的橢圓造型，仿造亞運、奧運點燃聖火的模式，量身打造呈現台灣少見的環場特效花火。

開場便打出數字「10」呼應台南縣市合併10周年，還有「飛高高」、「夢星追月」、「時雨光束」、「花火狂舞」、「花兒朵朵」等2萬多發煙火，運用跑動煙火多層次的變化，搭配田徑場的橢圓曲線多重角度施放，營造歡樂舞動的煙火模式，期許與民眾一起「營」向未來。

為方便民眾前往，交通局也規畫接駁專車，從當天下午5點開始來回新營客運總站、民治市政中心與新營體育場，外地民眾可搭乘火車至新營火車站，再搭乘接駁車前往會場。

(中時 )