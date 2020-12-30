今年入冬以來超強寒流來襲，再加上強勁的東北季風發威，台東海邊最大陣風9級，位於海濱公園張惠妹跨年演唱會的會場上，今天早上許多攤位的帳篷不堪強風吹襲，倒成一片，就連行動廁所也被吹得東倒西歪，甚至有樹木被連根拔起，工作人員擔心晚上的風力會更強。
至於主舞台部分，工作人員表示，除了利用鋼繩固定在國際地標建物，還特別使用螺絲和繩索強化固定，所以包括鷹架、燈光架及音箱都很牢固，不會受影響。
台東縣政府文化處表示，目前工人正在進行加強穩固措施，希望能盡快將場地復原。
(中時 )
今年入冬以來超強寒流來襲，再加上強勁的東北季風發威，台東海邊最大陣風9級，位於海濱公園張惠妹跨年演唱會的會場上，今天早上許多攤位的帳篷不堪強風吹襲，倒成一片，就連行動廁所也被吹得東倒西歪，甚至有樹木被連根拔起，工作人員擔心晚上的風力會更強。
至於主舞台部分，工作人員表示，除了利用鋼繩固定在國際地標建物，還特別使用螺絲和繩索強化固定，所以包括鷹架、燈光架及音箱都很牢固，不會受影響。
台東縣政府文化處表示，目前工人正在進行加強穩固措施，希望能盡快將場地復原。
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