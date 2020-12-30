今年剛取得羽球國手資格的韓玉珍，在特殊選才的競爭中，以體育學業雙料優異的成績，錄取成功大學全校不分系；事實上，她去年已考上師範體系體育系，念不到1年，發現系上課程規畫就是把學生培養成體育老師，「但這不是我想要的」，決定今年重考，走自己的路。

韓玉珍說，不分系的課程較靈活、有彈性，只要有想法，就能掌控自己想學的課程，而且成大很多的學分、課程、學習平台，多元而豐富，讓她對未來大學生活十分期待。

韓玉珍從小在奶奶撫養下，養成獨立性格，穩定的心態讓她在同儕顯得成熟，她自許成為文武雙全的人才。

韓玉珍從小五開始當選手，國中進入體育班，高中就讀普通高中，高三參加國手選拔，以第四名優異表現落選(只錄取前3名)。韓玉珍學習羽球路程曲折，高中時期未選擇就讀體育班的學校，功課、練球兩頭燒，但她甘之如飴。

在完整培訓系統下，學會專業運動員獨有的正面、積極、堅毅的態度；擔任羽球校隊隊長過程中，她學會臨場應變與溝通協調能力，也參加一場場競賽並獲獎。

韓玉珍去年考上師範體系的體育系，但發現系上課程規畫就是把學生培養成體育老師，「這不是我想要的」，決定重考。經過1年沈潛，韓玉珍專注精進羽球，終於順利取得國手資格。

她今年沒有把體育相關科系列為首選，希望透過不分系挑選研究方向，培養未來需要具備的能力。她說，成大特殊選才讓她看到機會，錄取成大後，她開始思考如何利用豐富校內資源，如TREVI揪課平台、Open Research研究平台、CollegeX第十學院等，找到想學習的主題，再擴大視野及跨域可能，不設限。

(中時 )