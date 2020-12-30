2021寂寞倒數隨著疫情持續，雪梨市長摩爾多次公開主張要取消今年雪梨港跨年煙火秀，但雪梨所屬的新南威爾斯州政府卻始終堅持照樣舉辦。最後折衷做法就是煙火照放，但「鼓勵」民眾看電視直播倒數就好。

雪梨港跨年煙火秀是否該照樣舉辦的問題，已連續兩年引起輿論關注。一年前，澳洲森林大火失控，當時正值國難當前，不少人認為不應該以煙火秀粉飾歌舞昇平。而且，正當大批消防員冒死進出火場之際，以點然煙火迎接新年的做法，更是引起爭議。

不過，雪梨市政府早已投入人力、物力並且籌備多時，再加上大批旅客雲集雪梨，無非為了一睹跨年煙火秀的風采；於是，去年的煙火秀還是照樣舉辦。

值得注意的是，雪梨市長摩爾（Clover Moore）雖然在去年全力替煙火秀護航，多次高調主張要照樣舉辦到底；但隨著碰上2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，她今年的立場與去年相比，可說是180度大轉彎。

雖然雪梨所屬的新南威爾斯州政府一再宣稱，今年的雪梨港跨年煙火秀將會照辦到底；但摩爾不昔多次公開與州政府唱反調。

早在4個月前，摩爾就提出要取消今年雪梨港跨年煙火秀的呼聲。據「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）8月16日報導，摩爾指出，如果州政府衛生廳和警察廳未能保證民眾安全不受感染的話，今年的跨年煙火秀應該要取消。她強調，在疫情下鼓勵大批民眾聚集，是不負責任的做法。

有專家認同摩爾的看法。新南威爾斯大學（UNSW）傳染病學教授麥勞斯（Mary-Louise McLaws）於8月12日向澳洲9號電視台（Nine Network）指出，在疫情尚未結束前卻舉辦跨年煙火秀，恐怕會讓造成疫情已經結束的錯覺，導致民眾警覺鬆弛不利抗疫。

據媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下「澳洲新聞通訊社」（NCA NewsWire）9月18日報導，摩爾指過往每一場跨年煙火秀都會吸引超過100萬人湧到雪梨市中心，其中大部分人是搭乘公共交通工具前往當地，可能會觸發疫情迅速擴散。

摩爾當時建議，主張取消煙火秀，取而代之的做法是聘請藝術家團隊，以歷年雪梨港跨年煙火秀的影片為素材，重新剪輯一段影片，透過電視傳送到家家戶戶；民眾可以與親朋好友聚會，同時透過電視觀賞煙火影片迎接新年。

雖然摩爾提出替代方案，但州政府卻堅持要照辦到底。對此，據澳洲版「衛報」（The Guardian）於9月25日報導，摩爾於9月24日決定將今年的煙火秀主辦權讓予州政府。

雖然摩爾一再表示反對，但據澳洲廣播公司（ABC）於12月24日報導，新南威爾斯省省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）公開向媒體確認，今年的雪梨港跨年煙火秀雖然規模不如往年，但一定會照樣舉辦到底。

事實上，摩爾的主張並未受到州政府全面否定。貝雷吉克利安雖然強調煙火秀將照樣舉行，而且目前尚未傳出禁止民眾前往現場觀賞的消息。不過，她「鼓勵」民眾留在家裡看電視直播就好。（編輯：高照芬）1091230

(中央社)