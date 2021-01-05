在開放萊豬行政命令中投下贊成票的民進黨立委洪申翰、范雲等人，今宣布將推動訂定《食農教育法》，補足食安破口。洪申翰說，立法目的是要推動食品與農業教育，讓民眾懂得辨別食物、進行食材溯源、了解風險，屆時民眾如果有這樣的知識，就不會對食安有恐慌了。

主婦聯盟環境保護基金會董事長鄭秀娟也到場表態強調，這次外界反對萊豬的時候，就有人詢問她要不要一塊上街頭，「我就想問你們，你們吃過萊豬了嗎？吃了多少年萊豬了？」她說，萊豬問題不再單一汙染源問題，而是台灣要建立辨識食物與風土的軟實力，只要做到，就不用糾結在貿易的風暴。

美國萊豬、30月齡以上萊牛開放合法進口來台迄今不過5天，已在市場上掀起風波。對此，多名在萊豬表決過程中按下贊成票的民進黨立委洪申翰、范雲、吳思瑤等人，今天邀集主婦聯盟一同出面「捍衛食安」。

曾被視為環保運動者的民進黨立委洪申翰，今在會中大力讚揚行政院長蘇貞昌表示，萊豬開放後，看到院長很努力的前往邊境進行查驗，整個行政院與農委會已都很關心如何管理萊豬的進口，「今天先不談有些人說要漲價的問題」，但現在大家才發現原來國產豬的品質是這麼好，如果民眾能做到食品溯源，有了對食品的知識，自然就不會有恐慌。

因此，洪申翰說，為了做好食品與農業教育，他提出「食農教育法」草案，讓中央及地方制定國家食農教育推動計畫，協助個人、家庭、社區、各級學校推行食農教育，讓民眾有能力選擇食農產品。

曾事女權鬥士的民進黨立委范雲則說，透過立法將能讓民眾了解食材知識，未來國家也要參考日本與韓國的經驗，推動國產溯源、促進地產地銷，並推動包括原住民與新住民在內的多元飲食文化。

主婦聯盟董事長鄭秀娟也說，「我們是環保團體，不是食安團體，但媒體在食安爭議時都會問我們，但很抱歉，我們是環保團體，食安無法回答細節。」

鄭秀娟說，2012年馬政府推動萊牛進口，主婦聯盟曾上街頭，所以這次萊豬就有人問他們要不要也上街頭，「我就想問你們，你們吃過萊豬了嗎？吃了多少年萊豬了？」他說，這個問題就像民進黨立委所說的，不是單一汙染源與元素，而是要建立辨識食物與風土的軟實力，如此台灣不用糾結在貿易的風暴。

(中時 )