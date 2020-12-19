惠文教育基金會為了幫助燒傷顏損孩子復健之路，今（19）日上午9時許在新北大都會公園幸福水漾園區舉辦「親子公益野餐嘉年華」，活動開場由上百名5歲小樂旗手進行演出，不斷在草坪上擊鼓、耍旗和變換隊形，雖然下著細雨，仍是吸引超過3000名民眾到場參與。
活動現場也推出親子野餐趣、Fun學園遊會、運動趣味闖關、戶外實境解謎、獎品歡樂抽，有創意挑戰、童玩手作、大地遊戲、美食胖卡及解謎體驗，超過60個攤位及活動關卡，結合體力、腦力與親子合作力，與民眾共度美式繽紛歡樂的戶外時光，
惠文教育基金會創辨人陳靜儀表示，燒傷顏損孩子身心重建過程很辛苦，需要大家的關心和鼓勵，建立更友善的環境，集合愛的力量，有家長與學童特地到百貨公司選購新款精美玩具禮品，成為熱門義賣品項之一，也歡迎民眾響應公益認購義賣品，用行動支持燒傷顏損兒生心理重建服務計畫。
(中時 )
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