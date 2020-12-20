新北市平溪區有一輛銀色小客車遭台鐵4717區間車擦撞。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

新北市平溪區有一輛銀色小客車遭台鐵4717區間車擦撞。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

新北市平溪區石筍尖24號平交道處，有一輛銀色小客車疑似侵入路線，遭台鐵4717區間車擦撞，小客車2輪失去平衡，板金有些微傷痕，所幸無人傷亡，詳細肇事原因仍待調查釐清。

(中時 )