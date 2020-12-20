台鐵區間車平溪平交道擦撞小客車 現場無人傷亡 12:252020/12/20 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市平溪區有一輛銀色小客車遭台鐵4717區間車擦撞。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市平溪區有一輛銀色小客車遭台鐵4717區間車擦撞。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 新北市平溪區有一輛銀色小客車遭台鐵4717區間車擦撞。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 新北市平溪區石筍尖24號平交道處，有一輛銀色小客車疑似侵入路線，遭台鐵4717區間車擦撞，小客車2輪失去平衡，板金有些微傷痕，所幸無人傷亡，詳細肇事原因仍待調查釐清。 18年老車起火燃燒 車頭幾乎全毀無人傷亡 台64快速道小貨車失控側翻飛越對向道 3車連環撞3輕傷 (中時 ) #小客車 #擦撞 #無人傷亡 #台鐵區間車 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情難出國 新北冬令營大爆發 04:102020/12/19 地方新聞 前東家控侵權風波後 田馥甄台南開唱表演「這些歌」 22:592020/12/19 娛樂 亮手機攝影學院創辦人 陳志亮留下永恆 掌握改變生命的力量 04:102020/12/19 產業特刊 E級小隻馬棋盤格泳裝U至肚臍 包不住大尺寸酥胸超辣 07:302020/12/20 名人 冠軍 微醺農場 小黃瓜供應系統智慧化 04:102020/12/20 產業特刊 美空軍非洲驗證殺手索爾 反擊伊朗無人機群集戰術 22:032020/12/19 軍事 女駕駛遇惡騎士逼車、飆國罵 警方依法送辦 11:182020/12/20 社會 母下體潰爛「碰水像火燒」女兒怒控：亂搞染病 醫心疼曝真相 22:392020/12/19 生活 感情糾紛 當街攔車觸社維法 09:462020/12/20 寶島 金門暗夜小客車翻車 2人受困哀號警消救出送醫 11:032020/12/19 社會 行車紀錄器現小三嗲喊「你做超久腳超酸」正宮崩潰 10:082020/12/20 社會 社會熱門新聞 桃機旁藥廠爆炸淡水都聽到 現場竄大火濃煙飄跑道 - 社會 帶貴婦團參觀阿帕契 勞乃成爭終身俸失敗痛失千萬元 - 社會 找不到手臂血管打針 護理師對病患一個動作讓網友感動哭翻 - 社會 正妹按摩踩地雷 抓背變揉奶 狼師強拉她手蹭下體G凸濕一片 - 社會 男大生上傳各國小蘿莉裸照 美國FBI秒通報 網嚇：真的被盯著 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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