新北市平溪區有一輛銀色小客車遭台鐵4717區間車擦撞。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）
新北市平溪區有一輛銀色小客車遭台鐵4717區間車擦撞。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）
新北市平溪區有一輛銀色小客車遭台鐵4717區間車擦撞。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）
新北市平溪區有一輛銀色小客車遭台鐵4717區間車擦撞。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

新北市平溪區石筍尖24號平交道處，有一輛銀色小客車疑似侵入路線，遭台鐵4717區間車擦撞，小客車2輪失去平衡，板金有些微傷痕，所幸無人傷亡，詳細肇事原因仍待調查釐清。

18年老車起火燃燒 車頭幾乎全毀無人傷亡
台64快速道小貨車失控側翻飛越對向道 3車連環撞3輕傷

(中時 )

#小客車 #擦撞 #無人傷亡 #台鐵區間車 #新北市