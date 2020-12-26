國道1號南向347.5公里接近岡山路段，今天上午發生一起連環追撞車禍，1輛自小客車駕駛行駛在該路段內側車道時，疑未保持好安全車距，先撞及前方1輛自小客車，引發後續5車被連環追撞，所幸6車僅車損無人受傷，事發後，事故現場內側車道整個被佔據，車流一度回堵，40分鐘後行車才恢復順暢。

事故現場，6車連環撞，一度造成車流回堵。（圖／讀者提供）

國道警察指出，該起車禍發生在今天上午10時25分許，當時陳姓男子（59歲）駕駛自小客車行國道1號南向347.5公里處接近岡山路段的內側車道，疑似未保持安全車距，撞上前方黃姓男子（52歲）駕駛的自小客車，黃男車子又往前推撞另1輛由張姓男子（32歲）所駕駛的轎車。

張男座車當時因煞車不及，又撞及陳姓男子的座車，陳男車子再向前推鄭姓男子的車，造成6車連環追撞事故，所幸駕駛人均綁上安全帶，無人受傷，僅車輛毀損，警方對6名駕駛實施酒測，無人喝酒，將調查車禍肇事責任。

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(中時新聞網)