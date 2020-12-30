國3南下139公里處小貨車追撞大貨車 3人受傷 21:342020/12/30 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3南下139公里處30日晚間發生小貨車追撞大貨車事故，小貨車車頭全部削平。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國3南下139公里處30日晚間發生小貨車追撞大貨車事故，遭撞大貨車並無大礙。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真） 國3南下139公里小貨車追撞15噸大貨車 訂閱影音： 中時新聞網 國道3號南下139公里後龍路段，30日晚間20時04分左右，一部小貨車因未保持安全距離，追撞前方一部15噸重大貨車，小貨車車頭當場削平，車內駕駛及2名乘客被卡車頭，苗栗縣消防局後龍及西湖等消防分隊出動人車趕往搶救，以器械破壞小貨車A柱及車頭，將3人救出，都還有意識，已送醫急救中。 高雄女騎士3貼撞休旅車 5歲女童沒戴安全帽顱內出血死 區間測速新制 新店環河路帶頭 (中時 ) #小貨車 #39 #大貨車 #3人 #車頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雪地凍屍4／兇手連3次動殺機 受害者曾致電妻：有預感自己會死 07:342020/12/30 社會 林淑芬、劉建國、江永昌跑票 民進黨懲處出爐： 罰3萬、停權3年 10:262020/12/30 政治 雪地凍屍3／上海凍不死換哈爾濱！大哥待他如虐狗 猛灌二鍋頭逼零下30度賞雪 07:342020/12/30 社會 中市中華路音響店起火延燒3樓層 1女嗆傷送醫 12:312020/12/30 社會 獨／日薪2千5、工時破12H 搬運工日搬百箱菜不喊苦 19:262020/12/30 生活 強風吹倒國小老樹 雲林漁民防寒害護魚 18:402020/12/30 寶島 恒大偕152家仲介機構 成立房車寶集團 15:292020/12/30 財經 貨車國道上禮讓「紅斑馬」遭開單 網一看過程怒：你中警察的計了 00:462020/12/30 生活 強寒流壓境急凍3度 斷崖式變天時程曝光 08:222020/12/30 生活 雪地凍屍1／殺3次才成功！狠友為詐保4千萬 灌醉單純男逼去雪地讓他凍死 07:342020/12/30 社會 鄭人碩徹夜照顧小薰清晨才闔眼 張再興讚暖男「有什麼給什麼」 16:482020/12/30 娛樂 社會熱門新聞 玩過頭 網紅AV女優西門町「徵炮友」 猥褻露骨遭警法辦 - 社會 國中校長勾引輕熟女家長 「怕兒被退學」瘋狂嘿咻3年 - 社會 高雄通緝犯開車衝撞警車 員警開11槍還擊 五甲派出副所長受傷 - 社會 元旦連假中市交管看這裡 警籲：勿違規 - 社會 館長「徵求乾媽」諷亂象 網友暴動按讚加LINE 「這人」意外紅了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。