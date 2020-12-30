國3南下139公里處30日晚間發生小貨車追撞大貨車事故，遭撞大貨車並無大礙。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

國3南下139公里小貨車追撞15噸大貨車

國道3號南下139公里後龍路段，30日晚間20時04分左右，一部小貨車因未保持安全距離，追撞前方一部15噸重大貨車，小貨車車頭當場削平，車內駕駛及2名乘客被卡車頭，苗栗縣消防局後龍及西湖等消防分隊出動人車趕往搶救，以器械破壞小貨車A柱及車頭，將3人救出，都還有意識，已送醫急救中。

(中時 )