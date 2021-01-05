一名林姓男子預定要去新莊面試，但不知道如何抵達，於是撥打市民熱線1999求助。但林男卻因搭上機場捷運直達車，受困捷運站3小時而嚴重遲到，他指控新北市政府接線人員提供錯誤乘車資訊，害他失去工作，提出國賠。不過法院認為，林男遲到原因和話務人員指示並沒有因果關係，最終判林男敗訴。

據了解，林男2018年9月晚間預計從信義區前往新莊飯店面試，因為不瞭解如何抵達，於是去電新北市府1999熱線求助。話務人員建議林男從捷運象山站搭車到捷運台北車站，再轉搭機場捷運線到新莊副都心站，下車後即可步行到達目的地。

但林男指控，話務人員當時並沒未向他說明，桃園機場捷運線還有分「直達車」和「區間車」，這導致他搭錯車種，誤上了直達車，以致於無法在新莊副都心站下車，也因此害他在捷運站內迷航3小時，錯過了面試機會、丟了工作。林男憤而提出國賠，要求新北市政府應賠償他因錯誤指示而損失的三萬元薪水。

不料，林男在2019年10月開庭時又遲到，他稱因不是新北市民，不知道如何前往板橋簡易庭，雖然沿路有問路人，但卻被報錯方向，導致他晚了1個小時才到達法庭。他不服氣再提出上訴，希望能得到錯失的辯論機會。

法院認為，林男遲到原因和話務人員指示並沒有因果關係，最終判林男敗訴。(示意圖／達志影像)

不過，新北地方法院合議庭認為，原審判決並無違法，表示話務人員工作屬服務性質，無法律約束力，且該人員已正確提供搭乘路線建議，是林男自己搭錯車種，遲到與話務人員之間並無因果關係，最終判決林男敗訴確定，並駁回上訴。

該新聞轉錄到PTT後，網友笑翻形容林男就像動漫《航海王》裡的大路痴「索隆」，紛紛表示「這是索隆吧…」、「飯店人事覺得欣慰」、「這人應該本來就是路痴吧」、「他去逛IKEA會不會被困死」、「搭捷運還能迷路三小時沒工作很意外嗎」、「笑死法院認證路痴」。

(中時新聞網)